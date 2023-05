भाभी की इज़्ज़त के खातिर, भाई ने किया भाई का क़त्ल! बहन बोली,

Punjab's Moga Brother Murder news in Hindi: पंजाब के मोगा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आयी है जहां एक युवक ने अपनी भाभी की इज़्ज़त के खातिर अपने ही भाई का क़त्ल कर दिया. बताया जा रहा है कि युवक ने अपने भाई को तलवारों से बुरी तरह काट दिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करने कर लिया.

बता दें कि यह पूरी घटना पंजाब के मोगा जिले के गांव लौहगढ़ की है और इस वारदात को गुरुवार 6:30 बजे अंजाम दिया गया था. मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान सुखजीत सिंह के रूप में हुई है. आरोपी का नाम जसवंत सिंह बताया जा रहा है.

यह भी बताया जा रहा है कि मृतक आए दिन नशे में डूबा रहता था और इस आदत की वहज से वह आए दिन परिवार से रुपए मांगता रहता था. ऐसे में जब उसे पैसे नहीं मिलते थे तो वह मारपीट करता रहता था जिसके कारण उसे घर से भी निकाल दिया था.

मृतक युवक छोटे भाई को भेजता था अपनी पत्नी की अश्लील फोटो

मां ने उन्होंने बताया कि सुरजीत सिंह ने मुझे और मेरे पति को पीटा और मेरे पति की टांगें तोड़ दी. उन्होंने यह भी बताया कि हमने दो महीने पहले सुखजीत की शादी भी की थी कि शायद सुधर जाए, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करता रहा जैसा वह हमें मारता पीटता रहा. मां ने बताया कि "मेरे बेटे ने मेरी बहू की अश्लील तस्वीरें खींच कर मेरे छोटे बेटे के मोबाइल फोन पर भेज दी, जिसे मेरा बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने इस घटना को अंजाम दिया."

पता नहीं कब उसने मेरी अश्लील तस्वीरें भेजीं: मृतक की पत्नी का बयान

इस मौके पर मृतक की पत्नी तनु ने बताया कि अभी 2 महीने पहले ही मेरी शादी सुखजीत सिंह से हुई थी और कल शाम को हम अपने कमरे में लेटे हुए थे और मेरे पति का अपने छोटे भाई से झगड़ा हो गया था जिससे उसकी मौत हो गई. जब मृतक की पत्नी से अश्लील तस्वीरों के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि पता नहीं कब उसने मेरी अश्लील तस्वीरें भेजीं और कब खींच लीं.

'मेरे छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या करके कुछ गलत नहीं किया'

वहां बहन ने कहा कि "हालांकि मेरे भाई को मार दिया गया, लेकिन मेरे छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या करके कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि मेरा बड़ा भाई सभी को परेशान कर रहा था."

