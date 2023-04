Punjabi commentary in IPL 2023: ਆਈਪੀਐਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ; ਵੇਖੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ

Punjabi commentary in IPL 2023: ਆਈਪੀਐਲ 2023 (IPL 2023)ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਮੈਂਟਰੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਚ ਦੀ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭੌਜਪੁਰੀ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ 2023 (IPL 2023)ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਐਂਕਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

The IPL became more charming with @iSunilTaneja Punjabi commentary. Loved it. I enjoyed every bit of it.

— DEEPAK BHASIN (@deepakbhasin02) April 3, 2023