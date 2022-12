ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

Direct International Flights from Punjab news: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha) ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ (Winter Session in Parliament) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ (Winter Session in Parliament) ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਡਾਣਾਂ (Direct International Flights from Punjab) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

I raised the issue of Punjab's international air connectivity to prominent overseas destinations where huge Punjabi diaspora lives. Mohali & Amritsar airports must not be international in theory but also practically, bridge the huge demand-supply gap, help families stay connected pic.twitter.com/ZjFk0fWYSD

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) December 19, 2022