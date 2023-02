Turkey Earthquake news: ਤੁਰਕੀ ਭੂਚਾਲ 'ਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ

Sikh in Turkey Earthquake news: ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਭੂਚਾਲ (Turkey and Syria earthquake news) ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਕ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ੍ਤਾੰਬੁਲ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਫਲਾਈਟ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।"

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ (Turkey and Syria earthquake news) ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

