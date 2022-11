ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ...

Trending Video: ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ (Shocking Video) ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੜ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Viral Video) 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੱਪ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਔਰਤ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਔਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਪ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਗ ਨਾ ਲਵੇ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹਲਕੀ ਸੋਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ।

Medics pull 4ft snake from woman’s mouth after it slithered down there while she slept. pic.twitter.com/oHaJShZT3R

