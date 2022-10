ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ SGPC ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।



ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਗੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ’ਤੇ 2 ਸਵਾਲ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫ਼ਾ ਕਲੱਚਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ?

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, SGPC ਵਰਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

Although all Sgpc members have the right to contest Sgpc Presidential election but @bibijagirkaur should answer my two questions-1) Why did it take her 25 years to condemn envelope (Lifafa) culture of Badals? 2) is she playing the game of Bjp to indirectly hand over Sgpc to them? pic.twitter.com/ebcTvoBJCF

— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) October 26, 2022