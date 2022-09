ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ (Solar System) ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (Aman Arora) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ (Electricity Subsidy) ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।

New & Renewable Energy Sources Minister @AroraAmanSunam said that Govt has decided to solarise 1 lakh existing electric agriculture tube-wells. This ambitious project will save around ₹200Cr. per annum on account of power subsidy, besides going long way to save natural resources pic.twitter.com/YZmSuZ2tuK

