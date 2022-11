Viral Video : ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਨੌਖਾ ਕਾਰਾ... ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

Trending news: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੱਬ ਕਲਚਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ (Viral Video) ਚਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ (Girls fighting news) ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਆਈਜੀ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਆਈਜੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਲਆਈਜੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਈ ਲੜਕੀ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਮਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

Watch! Shocking video of drunken girls beating a woman outside Indore's pub goes viral#Trendingnews #latestnews #viralnews #Girlfightingnews #MadhyaPradeshNews #Indoregirlsfightingnews #viralcontent pic.twitter.com/iMtsstzaFo

