Ludhiana news: 'ब्लैकमेलर हसीना' जसनीत कौर गिरफ्तार, अश्लील रील्स के ज़रिए करती थी शिकार!

Who is Jasneet Kaur? पंजाब के लुधियाना में लोगों को फंसाने वाली 'ब्लैकमेलर हसीना' जसनीत कौर का पर्दाफाश हुआ है और उससे जुड़ी एक खबर सामने आ रही है कि उसको गिरफ्तार (Jasneet Kaur arrested by Ludhiana Police news) किया गया है. इंस्टाग्राम पर अश्लील रील डालकर वह कारोबारियों को फंसाती थी और फिर उनसे बातचीत करते-करते अपनी न्यूड फोटो भेज देती थी।

'हनीट्रैप' के झांसे में लोगों को फंसाने के बाद वह बदनामी के डर की तलवार दिखा कर ब्लैकमेलिंग करती थी और जब कोई पैसे देने से इंकार करता था तो उसे गैंगस्टरों से धमकियां दिलवाती थी.

जसनीत कौर, जिसको राजवीर नाम से भी जाना जाता है उसको लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार (Jasneet Kaur arrested news) किया है. गिरफ्तारी के बाद उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर पूछताछ के लिए भेजा गया है. इस दौरान उसके इंस्टाग्राम अकाउंट की भी जांच की जा रही है ताकि दूसरे लोगों के साथ की गई ब्लैकमेलिंग का पता चल सके.

पुलिस का कहना है कि जसनीत कौर के साथ उसका एक कांग्रेसी नेता लक्की संधू भी इस काम में मदद करता था.

Who is Jasneet Kaur? कौन है जसनीत कौर?

बता दें कि जसनीत कौर संगरूर की रहने वाली है और उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं. पैसे कमाने के लिए उसने इंस्टाग्राम पर अश्लील रील बनाना शुरू कर दिया और उसे उम्मीद थी कि इसके ज़रिए उसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। हालांकि उसकी यह भी मंशा पूरी न हो सकी इसलिए वह ब्लैकमेलिंग पर उतर आई.

यह भी पढ़ें: Petrol Diesel: दस महीने बाद कितना हुआ पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव, जानें लेटेस्ट अपडेट

कैसे हुआ जसनीत कौर का खुलासा?

दरअसल, जसनीत कौर ने लुधियाना के कारोबारी गुरबीर को फंसाने की कोशिश की थी और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था. इस दौरान कारोबारी से उसने एक करोड़ की फिरौती मांगी थी और कारोबारी गुरबीर ने इस मामले में मोहाली में मामला दर्ज करवा दिया था. इसके बावजूद जसनीत ने गुरबीर को गैंगस्टरों से धमकियां दिलवाई और फिर गुरबीर लुधियाना में मॉडल टाउन थाने की पुलिस के पास पहुंचा जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार (Jasneet Kaur arrested news) कर लिया.

यह भी पढ़ें: Derabassi Kidney Racket news: डेराबस्सी किडनी स्कैंडल में बड़ी कार्रवाई