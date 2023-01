ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਖਾਣੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ!

Stone In Air India Flight Meal: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (Air India) ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿਚ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ (Stone In Flight Meal) ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਵਪ੍ਰਿਆ ਸਾਂਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਸਾਨੂੰ (ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ (ਪੱਥਰ) ਅੱਜ ਫਲਾਈਟ AI 215 'ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਜਾਦੋਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

You don’t need resources and money to ensure stone-free food Air India (@airindiain). This is what I received in my food served in the flight AI 215 today. Crew member Ms. Jadon was informed.

This kind of negligence is unacceptable. #airIndia pic.twitter.com/L3lGxgrVbz

— Sarvapriya Sangwan (@DrSarvapriya) January 8, 2023