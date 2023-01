ICC Awards 2022: आईसीसी ने ODI और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का किया ऐलान, शामिल नहीं विराट और रोहित का नाम

ICC Awards 2022, Men and Women ODI and Test Team of the Year: इस बात में कोई शक नहीं है की विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में से एक हैं और यही जब बात ODI की आती है तो दुनिया भर के गेंदबाज़ उनसे घबराते हैं.

हालांकि आईसीसी द्वारा ODI और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया गया है लेकिन इस बार विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के नाम इस सूची में शामिल नहीं किये गए हैं.

अगर बात करें आईसीसी की मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर की तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को कप्तान चुना गया है जबकि आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के लिए बेन स्टोक्स को कप्तान चुना गया है. भारत की तरफ से टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में केवल ऋषभ पंत का नाम ही शमिल किया गया है.

वहीं दूसरी तरफ मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर में 2 ही भारतीयों के नाम शामिल हैं और वे हैं श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज. इनके अलावा कोई भारतीय इस टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है.

अगर बात करें महिला ODI टीम ऑफ द ईयर की तो इसमें भारत की 3 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं. इस टीम की कप्तान भारत की हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। हरमनप्रीत के अलावा भारत की स्मृति मंधाना और रेणुका सिंह के नाम भी इस सूची में शामिल हैं.

ICC Awards 2022, Men ODI Team of the Year:

बाबर आजम (कप्तान)

ट्रेविस हेड

शाई होप

श्रेयस अय्यर

टॉम लेथम (विकेटकीपर)

सिकंदर राजा

मेहदी हसन मिराज

अल्जारी जोसेफ

मोहम्मद सिराज

ट्रेंट बोल्ट

एडम ज़म्पा

ICC Awards 2022, Test Team of the Year:

उस्मान ख्वाजा

क्रेग ब्रेथवेट

मार्न्स लाबुशाने

बाबर आजम

जॉनी बेयरस्टो

बेन स्टोक्स (कप्तान)

ऋषभ पंत (विकेटकीपर)

पैट कमिंस

कगिसो रबाडा

नाथन लियोन

जेम्स एंडरसन

ICC Awards 2022, Women ODI Team of the Year:



एलिसा हेली (विकेटकीपर)

स्मृति मंधाना

लौरा वोल्वार्ट

नताली स्किवेर

बेथ मूनी

हरमनप्रीत कौर (कप्तान)

अमीलिया केर

सोफी एक्लेस्टोन

अयाबोंगा खाका

रेणुका सिंह

शबनीम इस्माइल

