IPL 2023 Update: गुजरात टाइटंस को पहले मैच में जीत तो मिली पर नहीं मिलेगा अब केन विलियमसन का साथ!

IPL 2023 Update, Gujarat Titans' player Kane Williamson Ruled Out News: हार्दिक पंड्या की गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अपने पहले मैच में एक शानदार जीत हासिल की लेकिन अपने बड़े खिलाड़ी केन विलियमसन को गंवा दिया.

जी हां, न्यूज़ीलैंड के खिलाड़ी केन विलियमसन, जो की इस साल गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे थे, उन्हें मैच दौरान घुटने में एक चोट लगी और उसके कारण वह मैदान छोड़ कर बाहर चले गए थे.

हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि केन विलियमसन चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो चुके हैं. दरअसल, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच खेलते समय गुजरात ने टॉस जीत कर गेंदबाज़ी करने का फैसला किया था.

चेन्नई के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ जबरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे थे. ऐसे में उन्होंने एक शॉट लगाया और ऐसा देखने में लगा था कि गेंद बाउंड्री पार छक्के के लिए निकल जाएगी, लेकिन बाउंड्री पर केन विलियमसन ने शानदार फील्डिंग की और छक्के को बचा लिया.

केन विलियमसन ने बेशक छक्का रोक लिया लेकिन चौका नहीं रोक सके. इस दौरान केन विलियमसन चोटिल हो गए और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. इसके बाद जब गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी आई तो केन विलियमसन की जगह साईं सुदर्शन को 'इम्पेक्ट प्लेयर' के रूप में बुलाया गया.

गुजरात टाइटंस ने मैच 5 विकटों से जीत लिया और राशिद खान मैन ऑफ़ द मैच रहे. बता दें कि राशिद खान ने 4 ओवर में 26 रन दे कर 2 विकटें हासिल की और बल्लेबाजी करते समय 3 गेंदों में 13 रन बनाए.

