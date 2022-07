Amarnath Cloudburst: बादल फटने से 16 श्रद्धालुओं की मौत, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी

चंडीगढ़- भारी बारिश के बीच शाम के समय जब बादल फटा होगा तो वहां का मंजर हमारी सोच से भी ज्यादा भयानक होगा. पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से करीब 16 लोगों की मौत हो गई.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में 25 टेंट और तीन सामुदायिक रसोईघर नष्ट हो गए. घटना के बाद अमरनाथ तीर्थयात्रा को स्थगित कर दिया गया है.

16 confirmed deaths, about 40 still seem to be missing. No landslide, but rain continues, though no problem in rescue work. 4 NDRF teams with over 100 rescuers in rescue work. Besides, Indian Army, SDRF, CRPF & others continue to rescue: NDRF DG Atul Karwal#AmarnathCloudburst pic.twitter.com/D23oKK9EA8

— ANI (@ANI) July 9, 2022