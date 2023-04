Bicycle Viral Video: ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ, ਦੇਖੋ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਾਈਕਲ

Insane Square Cycling Video: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਕ ਅਜੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਹੀਆ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਬੜ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

How The Q created a bike with fully working square wheels (capable of making turns)

[full video: https://t.co/wWdmmzRQY3]pic.twitter.com/bTIWpYvbG1

— Massimo (@Rainmaker1973) April 11, 2023