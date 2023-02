ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦੇਖ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ

Farmer daughter Viral Video: ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (Sachin Tendulkar) ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ (Cricketer Moomal Mehar video viral) ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚਮਕਣ (Cricketer Moomal Mehar video viral) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਕ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਮਲ ਮੇਹਰ (Cricketer Moomal Mehar)ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਬਾੜਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਕਾਨਾਸਰ ਦੀ ਮੁਮਲ ਮੇਹਰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ (Cricketer Moomal Mehar video viral) ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵਾਂਗ ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮੁਮਲ ਮੇਹਰ ਦੀ (Cricketer Moomal Mehar video viral) ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਮਲ ਮੇਹਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ! ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੇਡ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਣ!'

Amazed by the young girl's cricket skills & passion for the game! I'm glad to see that the future of Women's Cricket is in good hands. Let us work together to empower our young athletes so that they can become future game changers! #GirlsInCricket #FutureStars @wplt20 @BCCIWomen pic.twitter.com/Bw5yv151wI

— Jay Shah (@JayShah) February 14, 2023