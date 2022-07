kullu bus accident: कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा, पीएम ने जताया दुख

kullu bus accident: कुल्लू जिला की सैंज घाटी में भयंकर बस हादसा हुआ है. शैंशर से सैंज की ओर आ रही एक प्राइवेट बस जंगला गांव के पास सड़क से नीचे गिर गई. यह हादसा सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों सहित एक दर्जन से ज्यादा यात्रियों के मरने की खबर सामने आई है. इस हादसे पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है.

The bus accident in Kullu, Himachal Pradesh is heart-rending. In this tragic hour my thoughts are with the bereaved families. I hope those injured recover at the earliest. The local administration is providing all possible assistance to those affected: PM @narendramodi

