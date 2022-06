PM Kisan yojna: इन किसानों को भेजा रहा नोटिस, पुरानी किस्त देनी होगी वापस

PM kisan yojna: प्रधानमंत्री क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत किसानों की 11वीं क‍िस्‍त आ चुकी है. प्रधानमंत्री मोदी ने 31 मई को पीएम किसान की 11वीं किस्त का ऐलान एक कार्यक्रम के दौरान किया था. इसके बाद से अब सभी किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है. बता दें, सरकार 12वीं किस्त आने से पहले कुछ लोगों को नोटिस भेज रही है.

क्या है पीएम किसाम सम्मान निधि योजना?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक मदद के रूप में हर साल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. ताकि वह अपनी खेती ठीक से कर सकें. उन्हें खेती करने में आर्थिक सहायता मिल सके. इस रकम को 3 बार में किस्त के रूप में दिया जाता है. यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.

ये भी पढ़ें- भारत में 44वें शतरंज ओलंपियाड का होगा आयोजन, 188 देश करेंगे शिरकत

इनके खिलाफ होगी कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का कई लोग गलत फायदा उठा रहे हैं. ऐसे में अब सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इन लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं. इतना ही नहीं इन लोगों को पुरानी किस्त का पैसा लौटाने के भी निर्देश दिए गए हैं. जो लोग किस्त का पैसा नहीं लौटाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि जो लोग किस्त के पैसे नहीं लौटाएंगे वह सजा भुगतने के लिए तैयार रहें.

ऐसे करें अपना नाम चेक

बता दें, आप ऑनालइन माध्यम से चेक कर सकते हैं कि इस लिस्ट में आपका है या नहीं. इसके लिए आप पीएम किसान के पोर्टल पर जाएं. यहां आपको 'फार्मर कॉर्नर' का ऑप्शन दिखाई देगा. आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आप यहां मांगी गईं सभी जानकारियां भर दें और 12 अंकों का आधार और फोन नंबर दर्ज करें. अब आप कैप्‍चा कोड दर्ज करके get data पर क्लिक कर दें.

ये भी पढें- Aaj Ka Rashifal: इस राशि के जातक वाहन चलाते समय रहें सावधान, हो सकती है अनहोनी

इस मैसेज का मतलब है वापस करनी होगी किस्त

इसके बाद अगर आपको ‘You are not eligible for any refund amount’ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपको पुरानी किस्त वापस नहीं करनी होगी और अगर आपको रिफंड अमाउंट दिखता है तो इसका मतलब आपको किस्त वापस करनी होगी. आपको पैसे वापस करने के लिए नोटिस आने की संभावना है.

WATCH LIVE TV