Viral Video: 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 8 ਵਾਰ ਪਾਈ ਵੋਟ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

UP Lok Sabha Elections 2024: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ 8 ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ 8 ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਟਵੀਟ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਏਟਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 8 ਵਾਰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ECI ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

A shocking video from Etah village of Farrukhabad Parliamentary constituency of Uttar Pradesh has raised many questions on fairness of elections being conducted by Election Commission of India.

A 17 year old has voted 8 times for BJP and shot its video himself.

— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) May 20, 2024