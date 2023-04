Viral video: ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨਿਗਲਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ, ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜਾਨ! ਫਿਰ ਹੋਇਆ...

Viral video: ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਗਲ ਲਿਆ।

HERO! Dr. Hunt saved this dog that had swallowed a Kong Toy.

