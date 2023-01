What is Superbug infection? कोरोना के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा बन सकता है SUPERBUG!

What is superbug infection and its cause? कोरोना महामारी ने दुनिया भर में आज भी अपना कहर फैलाया हुआ है और ऐसे में कई रिपोर्टें सामने आई है जिनका दावा है की एक और संक्रमण है जो की करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। जी हां, करोड़ो लोगों की मौत की वजह बन सकता है सुपरबग (Superbug)।

कोरोना महामारी से लोग अभी तक निपट रहे हैं और आये दिन इससे संक्रमित होने वालो की संख्या फिर बढ़ती नज़र आ रही है। इसी बीच सुपरबग (Superbug) नामक बीमारी का आगमन दुनिया के कईं देशों में हो गया है।

अमेरिका में सुपरबग तेज़ी से फैलता जा रहा है जिसकी वजह से लोगों में काफी परेशानी का माहौल बन गया है | बता दें की सुपरबग आम बीमारी से ज्यादा तेज़ी से फैलता है और इससे हर साल दुनियाभर में लगभग 50 करोड़ लोगो की जाने जा सकती हैं | अब तक साउथ अफ्रीका में सुपरबग से ज्यादा मौत हुई हैं।

What is superbug infection? कितना खतरनाक साबित हो रहा है 'सुपरबग वायरस'?

रिपोर्ट्स की माने तो सुपरबग वायरस की अब तक कोई दवाई नहीं बनी है और ये वायरस मेडिकल साइंस की दुनिया के लिए एक नई चुनौती बन कर सामने आया है |अगर इसके फैलने का सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो हर साल दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों कि जान भी जा सकती है।

दरअसल सुपरबग एक बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट का स्ट्रेन है जो इंसान के शरीर के लिए काफी खतरनाक है। इन बिमारिओं से बचने के लिए लोग एंटीबायोटिक्स का काफी इस्तेमाल करने लगे है।

स्कॉलर अकादमिक जनरल ऑफ़ फार्मेसी की मानें तो पिछले 15 सालों में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल पहले से 65 फीसदी बढ़ गया है। लोगों को अब इनकी इतनी आदत पड़ गयी है जिसके चलते अब लोग साधारण नज़ला ज़ुखाम से बचने के लिए भी लोग एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते है |

What causes superbug infection? कैसे फैलता है ये SUPERBUG और कैसे करें इससे अपना बचाव?

सुपरबग से बचने का कोई मेडिकल इलाज अभी तक सामने नहीं आया है लेकिन डॉक्टरों द्वारा ये सुझाव दिया जाता है की यह वायरस छूने से और फिजिकल कांटेक्ट में आने से फैलता है तो सभी लोग इसे बचने के लिए टोटल हाइजीन सामान का ही इस्तेमाल करें और सब्ज़ी या बहार से लायी हुई किसी भी चीज़ को केवल धोने के बाद ही इस्तेमाल में लायें। इस दौरान किसी भी एंटीबायोटिक का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के न करें।

यह भी पढ़ें: 'The Legend Of Maula Jatt' OTT release in India: जानें भारत में कब और कहां देखने को मिलेगी पाकिस्तानी फ़िल्म 'मौला जट्ट'