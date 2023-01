शराब पीने वालों के लिए WHO की चेतावनी, ज्यादा नहीं एक बूंद से भी हो जाएगी भयानक बीमारी

नई दिल्ली: यह तो आप सभी को मालूम है कि शराब का ज्यादा सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन WHO (World Health Organization) की एक स्टडी के अनुसार शराब की पहली बूंद का सेवन करने से ही हमारे शरीर में कैंसर का खतरा शुरू हो जाता है. शराब का हानिकारक उपयोग हमारे शरीर में लगभग 200 से अधिक बीमारियों का कारण बनता है. बता दें दुनिया भर में हर साल तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत शराब की वजह से होती है.

शराब पीने होता है कैंसर

हाल ही में WHO की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार WHO ने इस बात का दावा किया है कि शराब की पहली बूंद का सेवन करने से ही हमारे शरीर में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इतना ही नहीं WHO की ओर से यह भी कहा गया है कि अभी तक ऐसा कोई भी पैमाना नहीं बना है जिसके मुताबिक यह कहा जा सके कि शराब को कितनी मात्रा में पीना सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता है.

7 प्रकार के हो सकते हैं कैंसर

हाल ही में द लांसेट पब्लिक हेल्थ में छपे WHO के बयान के मुताबिक लोगों में शराब के सेवन को लेकर ऐसी कोई भी सुरक्षित मात्रा नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि शराब की कितनी मात्रा तक सेवन करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है. WHO ने अपनी स्टडी में ये भी कहा है कि अल्कोहल (Alcohol) का सेवन करने से हमारे शरीर में कम से कम 7 प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इसमें माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लिवर कैंसर, ऐसोफैगस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर शामिल हैं. ये कैंसर इंसान के लिए जानलेवा साबित हैं.

WHO की रिपोर्ट के अनुसार शराब का सेवन चाहे कितनी भी मात्रा में किया जाए वह हर हाल में सेहत को नुकसान पहुंचाएगा. ऐसे में कहीं न कहीं इस रिपोर्ट के बाद हमें यह मानना ही पड़ेगा कि शराब चाहे कितनी भी महंगी क्यों न हो, लेकिन वह शरीर को हर हाल में नुकसान पहुंचाती है.

महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की वजह बनी शराब

कुछ रिपोर्ट्स की मानें तों यूरोपीय क्षेत्र में लोगों में कैंसर की वजह सिर्फ अल्कोहल ही है. इनमें कुछ लोग ऐसे भी शामिल हैं जिन्होंने कम मात्रा में शराब का सेवन किया था, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर हो गया. यही नहीं कई महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह भी शराब का सेवन ही सामने आई है.

जितनी ज्यादा मात्रा, खतरा भी उतना ज्यादा

यूरोप के WHO के रीजनल ऑफिस में गैर-संचारी रोग प्रबंधन और क्षेत्रीय सलाहकार डॉ. कैरिना फेरेरा-बोर्गेस का कहना है कि शराब की मात्रा निश्चित करना असंभव है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मात्रा में शराब का सेवन करते है, क्योंकि इसकी पहली बूंद के सेवन से ही कैंसर का खतरा बन जाता है और जितना ज्यादा आप इसका सेवन करेंगे उतना ही कैंसर का खतरा शरीर में बढ़ता जाएगा.

कम आबादी वाले क्षेत्रों में हुईं शराब से ज्यादा मौत

WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. जुरगेन रेहम ने अपने एक ब्यान में बताया कि शराब का सबसे ज्यादा सेवन यूरोपीय क्षेत्रों में किया जाता है. माना जाता है कि यहां लगभग 200 मिलियन लोगों को शराब के कारण कैंसर होने का खतरा है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कोई पैमाना निश्चित नहीं हुआ है जो बता सके कि कितनी मात्रा में शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक नहीं होगा. उन्होंने कहा कि कम आबादी वाले क्षेत्रों में शराब पीने से ज्यादा मौतें होती हैं. इसके साथ ही इन लोगों की अस्पताल में भर्ती होने की दर भी अधिक हो जाती है.

