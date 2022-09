Asia Cup 2022: भारत-पाक मैच से पहले पाकिस्तान को लगा तीसरा झटका; ये खिलाड़ी टीम से बाहर

Asia Cup 2022: भारत-पाक मैच से पहले पाकिस्तान को लगा तीसरा झटका; ये खिलाड़ी टीम से बाहर

Shanawaz Dahani is out of PAK team: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी चोट के कारण भारत के खिलाफ मैच से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह पर पाकिस्तान मोहम्मद हसनैन, हसन अली या स्पिनर उस्मान कादिर को उतार सकता है.