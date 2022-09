कोई पूछे तो बता देना, एक था जो स्टम्प के पीछे मैच पलट देता था, शेयर किया वीडियो

India in Final: मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच हुए मैच में श्रीलंका जीत हासिल कर ली है और भारत के फाइनल को सपनों पर विराम लगा दिया है. हालांकि भारत अभी भी फाइनल में पहुंच सकता है लेकिन काफी "अगर-मगर" के साथ. यानी पाकिस्तान अपने दोनों मैच हार जाए तो ही भारत फाइनल में पहुंच सकता है. तब भी नेट रन रेट के हिसाब से फैसला होगा. नेट रन रनेट के मामले में भी भारत पाकिस्तान से पीछे है.

श्रीलंका के खिलाफ हुए मुकाबले में पिछले मैचों की तरफ इस बार भी कई बड़ी गलियां हुई हैं. जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की तस्वीरें और वीडियोज वायरल होने लगे. एक वीडियो में देखा गया कि लोगों ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को याद किया है. क्योंकि श्रीलंका 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर लेग बाई के 2 रन लेकर मैच जीता है. अगर विकेट कीपर ऋषभ पंत का थ्रो स्टम्प पर लग जाता तो नतीजा कुछ और हो सकता था.

ऋषभ पंत के हाथों में गेंद पहुंची तो उन्होंने स्टम्प पर मारने की कोशिश की लेकिन वो नहीं लगी. इसी वजह से लोगों को महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई. विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी का कोई जवाब नहीं था. फैंस ने उनका एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो भागकर स्टम्प पर गेंद मार रहे हैं. यूजर कह रहे हैं कि ऋषभ पंत इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे. एक शख्स ने धोनी की तस्वीर के साथ लिखा, "कोई पूछे तो बता देना एक था जो स्टम्प के पीछे मैच पलट देता था."

if you are missing Maahi at this time. #INDvsSL #IndiavsSrilanka #BCCI #AsiaCupT20 pic.twitter.com/sVOuwrjTiz

