India in Final: अभी भी फाइनल में पहुंच सकता है भारत, लेकिन ये टीम बनेगी बीच में रोड़ा

How will India reach in the final: भारत और श्रीलंका के बीच हुए सुपर-4 मुकाबले में श्रीलंका ने जीत 6 विकेट से जीत हासिल कर ली है. इस जीत के साथ भारत की फाइनल राह मुश्किल हो गई है. अब भारत सीधे तौर पर कभी भी फाइनल में नहीं पहुंच सकता है. हालांकि भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं. लेकिन इसके लिए उसे दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा. जो उसके खुद के हाथ में नहीं हैं.

फाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? (How will India reach in the final?)

भारत को अगर फाइनल मुकाबला खेलना है तो अपनी तरफ से की गई उसकी सभी कोशिशें तो नाकाम हो गई हैं. अब उसको अफगानिस्तान टीम पर निर्भर रहना होगा. यानी भारत और अफगानिस्तान मुकाबले में भारत बड़े फर्क से जीते. इसके अलावा अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देता है तो फिर भारत की कुछ उम्मीदें बरकरार रहेंगी. भारत का आखिरी सुपर-4 मुकाबला अफगानिस्तान के साथ होना है. अगर भारत इस मुकाबले अफगानिस्तान को बुरी तरह हरा देता है और फिर श्रीलंकाई व अफगानिस्तान दोनों ही टीमें पाकिस्तान को हरा देती हैं तो ऐसे में भारत फाइनल में पहुंच सकता है.

रन रनेट से होगा भारत की किस्मत फैसला

हालांकि बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती. क्योंकि श्रीलंका के पास 6 प्वाइंट्स हो जाएंगे और वो पहले टेबल में पहले नंबर पर रहेगी. इसके बाद भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दो-दो पॉइंट्स होंगे. इन तीनों में से एक टीम वो फाइनल में जाएगी जो जिसका नेट रन रेट सबसे बेहतर होगा. अभी के हिसाब से रन रेट देखें तो पाकिस्तान का रन रेट सबसे बेहतर है. पाकिस्तान का रन रेट +0.126 है, भारत का रन रेट -0.125, अफगानिस्तान का रन रेट -0.589 है.