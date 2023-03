केएल राहुल ने कमान संभाल भारत को जिताया, पंड्या ने कही दिल जीतने वाली बात

IND vs AUS: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच 5 विकेट से जीत लिया है. इस तरह से भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. 189 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 16 रन पर 3 अहम विकेट गवां दिए थे. इसके बाद केएल राहुल ने पारी संभाली और भारत को 3 विकेट से जीत दिला दी.

आस्ट्रेलिया पर पहले वनडे में पांच विकेट से मिली जीत के बाद हार्दिक पंड्या ने केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी बल्लेबाजी सुकून देने वाली थी. खराब फॉर्म के कारण आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट से बाहर रहे राहुल ने नाबाद 75 और जडेजा ने नाबाद 45 रन बनाये.

कार्यवाहक कप्तान पंड्या ने कहा,‘‘हमारे प्रदर्शन से हम बहुत खुश हैं. जड्डू (जडेजा) ने आठ महीने बाद वापसी करके शानदार प्रदर्शन किया. मुझे अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में मजा आया. लेकिन जड्डू और राहुल की बल्लेबाजी सुकून देने वाली थी.’’ उन्होंने कहा ,‘‘हम दोनों पारियों में दबाव में थे लेकिन हमने संयम नहीं खोया और विषम परिस्थितियों से बाहर निकले. लय हासिल करने के बाद हमने उसे गंवाया नहीं.’’

