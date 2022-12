Ishan Kishan ने सबसे तेज डबल सेंचुरी तो मारी लेकिन हमेशा रहेगा इस बात का मलाल, जानिए

Ishan Kishan: भारतीय टीम ने शनिवार को हार का सिलसिला तोड़ते हुए बांग्लादेश को तीन वनडे मैचों की सीरीज़ के आखिरी मैच में करारी शिकस्त दी. इस जीत के हीरो सलामी बल्लेबाज ईशान किशन रहे. उन्होंने महज़ 131 गेंदों में 210 रन बनाकर ना सिर्फ अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगाया बल्कि कई दिग्गजों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. किशन के अलावा विराट कोहली ने भी 91 गेंदों में 113 रन बनाए. जिसकी बदौलत भारत ने बांग्लादेश के सामने 409 रन बनाए. जवाब में बांग्लादेश सिर्फ 182 रनों पर ढेर हो गई. इस तरह भारत ने आखिरी मैच 227 रनों से जीत लिया.

ईशान किशन के लिए 10 दिसंबर 2022 का दिन कभी ना भूलने वाला बन गया है. क्योंकि उन्हें जख्मी कप्तान रोहित शर्मा की जगह पर टीम में जगह दी गई थी. सीरीज के आखिरी मैच में ईशान किशन ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे और फिर धीरे-धीरे अपने स्ट्राइक को बढ़ाते चले गए. उन्होंने पहले 50 रन बनाने के लिए 50 गेंदें खर्ची, इसके बाद उन्होंने अगले 50 रन बनाने में सिर्फ 35 गेंद लगी. यानी किशन ने 85 गेंदों पहला शतक लगा दिया था.

Fifa World Cup 2022: फीफा में एक और बड़ा उलटफेर, मोरक्को से मिली हार के बाद फूट-फूटकर रोए रोनाल्डो

What a breathtaking performance on the pitch by Ishaan!

Bravo!

The fastest double century in the history of the ODI! #INDVsBAN #ishankishan pic.twitter.com/VB6qSAryCu

— Dr.Amol Kolhe (@kolhe_amol) December 10, 2022