एक्सीडेंट के बाद पहली बार सामने आई पंत की फोटो, लिखी इंस्पायर करने वाली बात

Rishabh Pant Photo: एक्सीडेंट होने के बाद भारतीय टीम के बेल्लेबाज ऋषभ पंत ने पहली बार अपनी फोटो शोशल मीडिया पर शेयर की है. फोटो में देखा जा सकता है कि ऋषभ पंत बैसाखी पर चल रहे हैं. उनके एक पैर में चोट लगी है. वह रिकवरी के दौर से गुजर रहे हैं. ऋषभ पंत पिछले साल कार हादसे का शिकार हो गए थे. हादसे में उन्हें काफी चोट आई थी. वह दिल्ली से अपने घर रुड़की जा रहे थे तभी हादसा हुआ था.

ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा हे कि "एक कदम आगे, एक कदम और मजबूत, एक कदम बेहतर." ऋषभ पंत बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश कर रहे हैं. उनके एक पैर में सूजन है. इस पर पट्टी भी बंधी है.

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) February 10, 2023