Rishabh Pant का एक्सीडेंट के बाद पहला बयान, बोले मैं चुनौतियों के लिए तैयार

Rishabh Pant tweet after surgery: भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का सर्जरी के बाद पहली बार बयान आया है. ऋषभ ने ट्वीट करते हुए लोगों का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि वह आने वाले चुनैतियों के लिए तैयार हैं. क्रिकेटर ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया है और लिखा है- रिकवरी का रास्ता शुरू हो गया है और मैं आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हूं. आपको जानकारी के लिए बता दें ऋषभ पंत का दिल्ली-देहरादून हाईवे पर एक्टिडेंट हो गया था. जिसके बाद उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

I am humbled and grateful for all the support and good wishes. I am glad to let you know that my surgery was a success. The road to recovery has begun and I am ready for the challenges ahead.

Thank you to the @BCCI , @JayShah & government authorities for their incredible support.

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) January 16, 2023