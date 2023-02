Virat Kohli Dance: मैच जीतने के बाद Virat ने किया इस गाने पर डांस, वायरल हुआ वीडियो

Virat Kihli Dance: भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुए टेस्ट मैच को भारत ने जीत लिया है. इस मैच के बाद भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत पहला मैच नागपुर में हुआ. एकतरफा जीत के बाद भारत ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो देखा जा सकता है कि विराट कोहली अपने साथी खिलड़ियों के साथ खड़े हैं. इस दौरान बैकग्राउंड में शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' का 'झूमे जो पठान' गाना बज रहा है. इस पर विराट कोहली डांस कर रहे हैं. इस दौरान उनके साथी उनको देख कर हंस रहे थे.

That’s Kohli … nothing Do in game But he give his moves So can Add A movement #jhum #ViratKohli #Pathaan #INDvsAUS #BorderGavaskarTrophy2023 movement pic.twitter.com/5BuTrjstMp

— Sartaj (@i_amSartaj) February 11, 2023