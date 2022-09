Virat Kohli ने Suryakumar को लेकर कहा कुछ ऐसा कि पढ़कर रह जाएंगे दंग

Virat Kohli On Suryakumar Yadav: विराट कोहली धीरे-धीरे अपनी फॉर्म में दोबारा लौट रहे हैं. वहीं सूर्यकुमार अपनी बैटिंग से सबको दीवान बना रहे हैं. उनकी बैटिंग का नजारा भारत बनाम हॉन्ग कॉन्ग मैच के दौरान देखने को मिला. जिसमें भारत ने हॉन्ग कॉन्ग को 40 रनों से हराया. जिसके बाद अब विराट कोहली का सूर्यकुमार को लेकर एक बयान आया है.

विराट कोहली ने सूर्यकुमार की बैटिंग की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने एक शांदार पारी खेली. मैं इस पूरी पारी का दूसरे छोर से मजा ले रहा था. अकसर आईपएल में मैंने उनकी कई पारियां देंखी हैं जिसमें हम एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं. जिनमें से यह एक शानदार पारी थी. कोहली कहते हैं कि उन्हें सूर्यकुमार की पारी इतने करीब से देखने का पहली बार मौका मिला. उन्हें बैटिंग करते देख मैं काफी हैरान था.

