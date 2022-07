Watch: गूगल प्ले स्टोर के 10 साल पूरे, मिला बेहद खास लोगो, देखें

Google Play Color Changed: टेक दिग्गज गूगल (Google) के प्ले स्टोर ने आधिकारिक तौर पर 10 साल पूरे कर लिए हैं, अब इसे अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक नया लोगो मिला है. टेक दिग्गज ने अपने गूगल प्ले स्टोर को थोड़ा बदल दिया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बदलाव कम वाइब्रेंट कलर्स हैं. गूगल अपनी ज्यादातर सेवाओं के लिए हरे, पीले, नीले और लाल रंगों का इसतेमाल करता है.

द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक, यह एक सूक्ष्म समायोजन है, जो इस साल की शुरुआत में अपडेट किया गया था. गूगल प्ले के उपाध्यक्ष तियान लिम ने कहा, "हम एक नया लोगो पेश कर रहे हैं जो गूगल के जादू को बेहतर ढंग से दर्शाता है और हमारे कई उपयोगी प्रोडक्टस- सर्च, एसिस्टेंट, फोटो, जीमेल और अन्य द्वारा साझा की गई ब्रांडिंग से मेल खाता है."

This year marks our 10th year of Google Play-ing. To celebrate, we're offering Play Points members a 10x points boost, starting today. How has it been a DECADE Claim your points boost here: https://t.co/xoVIQsxHns #PlayTurns10 pic.twitter.com/76pQbQqDBY

— Google Play (@GooglePlay) July 25, 2022