Twitter Outrage: दुनियाभर में ठप हुआ ट्विटर, लैपटॉप-डेस्कटॉप पर नहीं हो रहा लॉगइन

नई दिल्ली: जब से ट्विटर के नए सीईओ आए हैं तभी से इस प्लेटफॉर्म को लेकर हर रोज कुछ नया सुनने को मिलता है. ताजा खबर आ रही है कि गुरुवार को बड़े पैमाने पर यूजर्स को लॉगइन करने में दिक्कत आ रही है. यूजर्स के ट्विटर में लॉगइन करने में कई दिक्कतों को सामना करना पड़ा.

यूजर्स जब डेस्कटॉप या लैपटॉप पर लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा. यूजर्स से दोबारा लॉगिन करने को कहा जाता है और जब लॉगिन की कोशिश कर कर रहा है तो स्क्रीन पर सारे ऑप्शन गायब हो जाते हैं.

Log-Out पर क्लिक किया तो पेज लोडिंग शुरू यूजर्स की तरफ से मिल रही के मुताबिक जब डेस्कटॉप पर लॉगिन करने की कोशिश की गई तो “Something went wrong, but don’t fret — it’s not your fault. Let’s try again.” का मैसेज आता है. यह Error आने के बाद नीचे दो ऑप्शन होते हैं जिसपर रिफ्रेश और लॉग-आउट लिखा होता है.

हमने खुद भी तजुर्बा किया कि अगर हम Refresh के बटन पर क्लिक करते हैं तो ऊपर वाला Error दोबारा आ जाएगा. अगर आप लॉग आउट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो पेज लोडिंग शुरू हो जाती है और फिर ऑप्शन भी गायब हो जाते हैं.

दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने जब से ट्विटर खरीदा है तभी से इसमें हर रोज़ तरह-तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं. ब्लूटिक के लिए चार्ज और अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वालों के लिए अलग-अलग तरह वेरिफिकेशन टिक दिए गए. इसके अलावा कई अन्य बदलाव देखे को मिले.

