Belly Fat: रोजाना करें ये 5 चीजें, एकदम लेवल में आ जाएगा पेट

How to reduce belly fat: बैली फैट ऐसी समस्या है जिसकी वजह से काफी लोग परेशान हैं. इस दिक्कत से निजात पाने के लिए लोग अलग-अलग नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बैली फैट है कि वह जाता ही नहीं है. बैली फैट को बर्न (burn belly fat) करने के लिए हम आपको कुछ बेहतरीन चीजें बताने वाले हैं. कुछ लोग बैली फैट को कम करने के लिए दुनिया भर की महनत करते हैं लेकिन ये कम नहीं होता है ऐसे में लोगों के मन में सवाल होगा कि बैली फैट (How to reduce belly fat) कैसे कम किया जाए? ऐसे में हम आपको ऐसे पांच स्टेप्स बताने वाले हैं जिसके जरिए आपका पेट लेवल में आ जाएगा.. तो चलिए जानते हैं.

स्टेप-1: केवल इतना ही पानी पिएं

पानी जिंदा रहने के लिए तो जरूरी है ही लेकिन ये वजन कम करने में भी काफी मददगार है. लेकिन लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर एक दिन में कितना पानी पिएं? ऐसे में हम आपको बता दें एक दिन में आप 2-3 लीटर पानी पिएं. पानी पीने से पेट भरा रहता है और लीवर भी सही काम करता रहता है. जिसकी वजह से फैट लॉस में मदद मिलती है.

स्टेप-2: इन आदतें राह का रोड़ा

कुछ आदतें इंसान की होती हैं जो उसे मोटापे की ओर खीचती हैं. ऐसे आदतों को तुरंत छोड़ना बेहतर है ताकि आप आसानी से वजन कम कर सकें. खाने के दौरान और बाद में चाय, सोफ्टड्रिंक आदि के सेवन से बचें. ये पाचनक्रिया स्लो कर देती हैं जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है. इसके अलावा जूस की जगह फल का सेवन करें और बाहर मिलने वाले प्रीजरवेटिव मिले खानों से दूर रहें. जैसे मिठाई, नमकीन और दूसरे स्नैक्स.

स्टेप-3: हरी सब्जियां खाएं

हरी सब्जियों में कई ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के फैट को कम करने में लाभकारी होते हैं. सब्जी में पाए जाने वाला फायबर पाचनक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है. इसके अलावा खून में तेजी से ग्लूकोज़ नहीं घुलने देता जिसकी वजह से शरीर पर फैट नहीं आता है.

स्टेप-4: ये काम है बेहद जरूरी

आज कल बैठने वाली नौकरियां ज्यादा होने लगी हैं. जिसकी वजह से शरीर को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में शरीर पर चर्बी जमने लगती है. इससे निपटने के लिए अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, कोई गेम या फिर जॉगिंग में से एक शामिल करें करें. ऐसी चीज चुनें जिसे करने में आपको मजा आता हो. वह कोई गेम हो सकता है या फिर कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है. ये शरीर की एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट में तबदील होने से रोकेगे और आपको तंदुरुस्त बनाएगी.

स्टेप-5: नुस्खों से रहें दूर

इंटरनेट पर कई ऐसे नुस्खें मिलते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि ये खाने से फैट कम हो जाएगा, या फिर कोई ड्रिंक पीने से शरीर की चर्बी चली जाएगी. ऐसे नुस्खों से दूर रहें. ये आपको फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं. कोई भी नुस्खा फैट या वजन कम नहीं करता है.