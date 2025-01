Ajmer Urs के मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने भेजी खास बनवाई पीले और हरे रंग की चादर; जानें डिटेल

Ajmer Urs News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने गुरुवार 2 जनवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजी है. पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुजीब बैंगल्स के नेतृत्व में चारमीनार स्थित लाड बाजार के चूड़ी व्यापारियों द्वारा तैयार की गई पीले और हरे रंग की चादर भेंट की है.

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे. सिस्तान (वर्तमान पूर्वी ईरान और दक्षिणी अफ़गानिस्तान) में उनकी पैदाइश हुई थी. उन्होंने लाहौर से दिल्ली तक का सफ़र तय किया और आखिर में अजमेर में बस गए. अजमेर में उनकी कब्र, अजमेर शरीफ़ दरगाह, दुनिया के सबसे पाक इस्लामी जगहों में से एक है.

On the occasion of the Annual Urs of Khwaja Gareeb Nawaz (R.A.) in Ajmer Sharif, a Chadar was dispatched by #AIMIM Supremo @asadowaisi . This Chadar was crafted by the bangle merchants of Laad Bazaar in #Charminar, Hyderabad, under the leadership of Mujeeb Bangles. pic.twitter.com/Nx14a0F78M

