भाजपा नेता नाजिया इलाही पर भड़कीं क्रिकेटर शिवम दुबे की बीवी अंजुम खान

BJP Leader Controversial Statement on Prophet Mohammad: चेन्नई सुपर किंग्स टीम के खिलाड़ी शिवम दुबे की बीवी अंजुम खान ने सोशल मीडिया पर भाजपा नेता नाजिया इलाही के खिलाफ पोस्ट की है. उन्होंने पोस्ट में यूजर्स से अपील की है कि वह इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं. अंजुम का इल्जाम है कि इलाही ने प्रोफेट मोहम्मद के बारे में गलत बयानबाजी की है.

अंजुम ने शेयर की पोस्ट

अंजुम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि "नबी की शान में गुस्ताखी होने पर आपको गुस्सा नहीं आता, तो आपका ईमान मर चुका है. अगर आपका ईमान जिंदा है तो रीपोस्ट करके मेरे साथ लिखिए." पोस्ट में भाजपा नेता शाजिया इलाही का फोटो है. उस पर बॉयकाट का सिंबल बना है. अंजुम ने आगे लिखा कि "अब नाजिया इलाही के खिलाफ कार्रवाई करने का वक्त आ गया है. मुसलमानों के खिलाफ बोलते-बोलते वह प्रोफेट मोहम्मद स0. के बारे में भी बेहूदा बात कर रही है."

नाजिया इलाही का बयान

ख्याल रहे कि नाजिया इलाही हाल ही में एक मीडिया चैनल से उस विवाद के बारे में बात कर रही थीं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल मालिकों को हुक्म दिया था कि वह अपने होटल पर मालिक के नाम की नेम पलेट लागएं. नाजिया ने कहा था कि अगर मुसलमान हिंदू नाम रखकर खाना बेचेंगे, तो हिंदू मुस्लिम नाम रखकर खाना बेचेंगे. इसी के साथ उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ बयानबाजी की थी. उन्होंने आगे कहा कि "इसके बाद फिर ये नहीं होना चाहिए कि 'गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा'." नाजिया इलाही ने आगे कहा कि "यहां थूक जिहाद के मामले होते रहते हैं. मुसलमान अपना नाम छिपा रहे हैं."

Oh madam you married with a Hindu and according to Islam , sharia you are not part of islam now Anjum Dubey, Wife of Indian cricketer & CSK player Shivam Dubey, @IamShivamDube you are posting a provocative , false ,fabricated story encouraging violence against me @JayShah keep… pic.twitter.com/ZgSRTiNbAP

— Nazia Elahi Khan (Modi Ka Parivar) (@NaziaElahiKhan1) August 12, 2024