10 साल के बाबा Abhinav Arora को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी, पुलिस के पास पहुंचा परिवार

Abhinav Arora: सोमवार को 10 साल के अभिनव अरोड़ा सेल्फ प्रोक्लेम बाबा के परिवार ने दावा किया कि उन्हें कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जान से मारने की धमकी मिली है. एएनआई से बात करते हुए अभिनव की मां ज्योति अरोड़ा ने कहा कि उनके बेटे ने भक्ति के अलावा ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए उसे इतना कुछ सहना पड़ रहा है.

एचटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनव अरोड़ा की मान ने कहा,"सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. अभिनव ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके कारण हमें धमकियां मिल रही हैं...अभिनव ने भक्ति के अलावा ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके कारण उसे इतना कुछ सहना पड़ रहा है."

अभिनव अरोड़ा दिल्ली के एक स्प्रिचुअल कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, जिन्होंने दावा किया कि उनकी आध्यात्मिक जागृति तीन साल की छोटी सी उम्र में शुरू हुई थी. हाल ही में, अभिनव एक धार्मिक जुलूस के दौरान नाचने के कारण विवादों में घिर गए थे. इस हरकत की हिंदू आध्यात्मिक नेता स्वामी रामभद्राचार्य ने कड़ी आलोचना की थी और उन्हें मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई थी.

Swami Rambhadracharya is blind but he can see that golu Abhinav Arora is fooling us - instead of doing his homework. When will you see this?

When will Hindus understand that their religious sentiments are being abused by others for fame & profit? pic.twitter.com/ERGbw325uv

— The DeshBhakt (@TheDeshBhakt) October 24, 2024