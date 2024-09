Nitesh Rana: मस्जिदों में घुसकर मारने की धमकी के बाद 24 घंटे के लिए पुलिस हटाने की अपील

BJP MLA Nitesh Rana: बीजेपी एमएलए नितेश राणा अपने विवादस्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है. इस बयान को एक भड़काऊ भाषण के तौर पर देखा जा सकता है, नितेश का कहना है कि 24 घंटे के लिए पुलिस हटा लो, फिर हिंदू अपनी ताकत दिखाएगा.

इससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ा था. अब देखना होगा कि नितेश के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है. हालांकि, हाल ही में वह एक बयान पहले भी ऐसा दे चुके हैं. इससे पहले वह मुसलमानों को मस्जिदों में घुस-घुसकर मारने की धमकी दी थी. अपने बयान के दौरान उन्होंने गाली भी दी थी. हालांकि उनके खिलाफ पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ था.

नितेश राणे ने सांहली में विवादित बयान देते हुए कहा कि 24 घंटे के लिए पुलिस को छु्ट्टी पर भेज दीजिए, फिर हिंदू अपनी ताकत दिखा देंगे. सोशल मीडिया पर नितेश का बयान काफी वायरल हो रहा है. लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक्शन लिया गया था, कुछ ऐसा ही एक्शन नीतेश राणे के खिलाफ भी लिया जाए.

This is BJP MLA Nitesh Rane.

Yesterday, he tried to threaten the minorities by saying "Send the police on 24 hours leave. We Hindus will come out to show our strength..."

When Owaisi's younger brother had made a similar statement, he was booked & jailed.

He's the same b!got… pic.twitter.com/IZiH23iuwz

— Tarun Gautam (@TARUNspeakss) September 20, 2024