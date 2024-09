जम्मू-कश्मीर: चुनाव ड्यूटी में जा रहे BSF जवानों की बस खाई में गिरी, 3 की मौत, 32 जवान घायल

Budgam BSF Jawan Bus Accident: जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में आज शाम को दर्दनाक हादसा हुआ है. दूसरे चरण के चुनाव ड्यूटी के लिए BSF जवानों को ले जा रही बस भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई. ब्रेल वाटरहेल इलाके में बस अचानक से फिसलकर खाई में गिर गई. इस हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 32 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से 6 जवानों की हालत नाजुक है. सभी घायल जवानों को एसडीएच खान साहिब और बडगाम के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है.

बस में 35 जवान थे सवार

जानकारी मिली है कि बस में 35 जवान सवार थे. हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी और मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर घायल जवानों को बाहर निकाला और इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंवाया. वहीं, हादसे की खबर मिलते ही जिले के सीनियर अफसर भी मौके पर पहुंच गए हैं.

#WATCH | J&K: 32 BSF personnel injured and 3 lost their lives after their bus rolled down a hilly road and fell into a gorge in Brell Waterhail area of Central Kashmir's Budgam district. Driver of the bus also injured. The bus was engaged in election duty. https://t.co/NPccSx5xrZ pic.twitter.com/d4N60b6qxr

— ANI (@ANI) September 20, 2024