Israeli सैनिक एंबुलेंस से कैंप में घुसे, फिर बरसा दी फिलिस्तीनियों पर गोलियां: Video

West Bank: इजराइली सैनिकों का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में इजराइली सैनिक रेफ्यूजी कैंप में एंबुलेंस के जरिए घुसते दिख रहे हैं और तथाकथित तौर पर आम लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं.

हाल ही में फिलिस्तीनी सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में दिखाया गया है कि दो सप्ताह पहले इजरायली सेना एम्बुलेंस में पैरामेडिक्स की आड़ में उत्तरी वेस्ट बैंक के बलाटा कैंप में घुस गई, और इस दौरान उन्होंने अंधाधुन गोली बरसा दी. जिसके वजह से एक बुजुर्ग महिला और एक शख्स मारा गया.

यह हमला गुरुवार, 19 दिसंबर को नब्लस शहर के पूर्व में स्थित बालाटा कैंप में हुआ, जिसकी वजह से दो फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इजराइली सैनिकों की आलोचना कर रहे हैं.

Israeli soldiers hiding in an ambulance to infiltrate the Balata refugee camp & murder Palestinians

Since Oct 7, we've seen Israel:

Use human shields

Use schools & hospitals as military bases

Disguise soldiers in civilian clothes...etc.

None of which the US/EU ever condemned! pic.twitter.com/r4vP3EX5mR

— Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) January 5, 2025