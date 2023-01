VIDEO: लड़की गंजा करते वक्त नाई ने किया हैरान करने वाला काम, दिल दहला देगा वीडियो

Viral VIDEO: सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ देखने वालों को हंसाकर चले जाते हैं तो कुछ रुलाकर. हाल ही में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक नाई (बाल काटने वाला) एक महिला के बाल काट रहा होता है और आखिर में वो अपने बाल भी काट लेता है. लोग इस वीडियो देखकर पहले तो हैरान हुए लेकिन वजह का पता चला तो लोगों नाई के जज्बे को सलाम करना शुरू कर दिया और तारीफ करते हुए वीडियो भी तेजी से शेयर करने लगे.

महिलाएं अपने बालों को लेकर काफी संवेदनशील होती हैं, उन्हें लगता है कि उनके लंबे और घने बालों के बिना उनकी खूबसूरती अधूरी है, जो कि एक सच्चाई भी है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अपने बाल कटवाती दिख रही है, जो एलोपेसिया एरीटा से पीड़ित है जिसमें सिर के बाल तेजी से गिरने लगते हैं. ईवा बारिलारो नाम की एक लड़की को इस बीमारी की वजह से अपने मनपसंद बाल काटने पड़े थे, उसने एक दशक तक बड़ी चाहत से अपने बाल उगाए थे.

देखिए VIDEO:

No one fights alone!

He shaves off his own hair in solidarity with a cancer patient. pic.twitter.com/1sjLKKjnHO

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMVT) January 15, 2023