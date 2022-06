खुद की गलती से गिरी स्कूटी, पीछे खड़े बेकसूर लड़के पर लड़की ने लगाया आरोप, देखिए VIDEO

Bhopal Accident Video: आज के दौर में किसी पर भी आरोप लगाना बेहद आसान है, भले ही सामने वाले की कोई गलती हो या ना है, बस उसका सिर्फ घटना स्थल मौजूद रहना ही काफी होता है. इस तरह की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं. ऐसा भी कई सामने आया है कि कुछ लड़कियां लड़कों को बुरा फंसा देती हैं. इस तरह की भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. वो भी इस तरह की घटना कि लड़का कई-कई साल जेल भी काटकर आ चुका होता है और जब अदालत का फैसला आता है तो लड़का बेकुसूर साबित होता है.

इसी मिलता जुलता एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें लड़का कोई कुसूर ही नहीं और लड़की उस पर उल्टा आरोप लगा रही है. गनीमत रही कि घटना का वीडियो मौजूद है कि जिससे लड़का बच गया. दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक शख्स स्कूटी पर सवार होकर जा रहा है और उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई है.

यह भी देखिए:

Afghanistan Earthquake: भूकंप से हिली अफगानिस्तान की जमीन, करीब 255 लोगों की मौत, पाकिस्तान पर भी असर

दोनों रोड पर तेज स्पीड में जा रहे होते हैं लेकिन अचानक कुछ होता है और उनकी स्कूटी गिर जाती है. स्कूटी पर बैठे दोनों लोग रोड पर गिर जाते हैं. जिसके बाद लड़की जल्दी-जल्दी उठती है और पीछे देखती है कि एक बाइक वाला शख्स खड़ा होता है. जिसने काफी समझ बूझ के साथ अपनी बाइक में ब्रेक लगाए. उलटा वो लड़की उस बाइक वाले पर आरोप लगा देती है कि दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बाइक सवार कहता है मैम, हमारी गाड़ी टकराई भी नहीं है. इसके बाद लड़की कहती है कि तो क्या हम बिना टकराए ही गिर जाएंगे? बाइक वाला कहता है हम आपको वीडियो दिखाएं?

देखिए VIDEO

Today this video of Bhopal is becoming increasingly viral on social media.

pic.twitter.com/Gi223KWtkC

— Crime Reports India (@AsianDigest) June 19, 2022