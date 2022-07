SSP ने PFI से की RSS की तुलना, बोले

Bihar SSP RSS PFI Statement VIDEO: बिहार की पटना पुलिस ने आज बड़े टेरर मॉड्यूल का भंडा फोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिनका संबंध पीएफआई से बताया जा रहा है. इनपर आरोप है कि ये लोग एक खास समुदाय के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे. इतना ही नहीं यह भी खबर है कि गिरफ्तार होने वाले लोगों से कुछ ऐसे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जिनसे यह पता चला है कि इनका टार्गेट 2047 तक हिंदुस्तान को एक इस्लामी राष्ट्र बनाना है. इस मामले में पटना पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

पटना पुलिस बेहतरीन काम करते हुए इस बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है लेकिन पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो उस वक्त ट्रोल हो गए जब उन्होंने पीएफआई की तुलना RSS कर दी. दरअसल पटना एसएसपी प्रेस कांफ्रेंस के ज़रिए गिरफ्तार हुए लोगों के बारे मीडिया को जानकारी दे रहे थे. इस दौरान वो कुछ ऐसा बोल गए जिसकी वजह से उन्हें अब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.

एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि गिरफ्तार हुए लोगों का किसी भी मज़हबी संस्था से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि ये सभी SIMI के वर्कर्स हुआ करते थे. इनके काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है. इसी दौरान एसएसपी ने कहा,"पता चला है कि संस्था मोबलाइज करती थी, मस्जिद में, मदरसा में यूथ को मोबलाइज करती थी और रेडिक्लाइज़ेशन के लिए लगातार काम करते थे." एसएसपी आगे कहते हैं,"इसका जो मोडस था जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा में लाठी की ट्रेनिंग देते हैं उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल ट्रेनिंग के नाम से ये लोग यूथ के ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे. "

