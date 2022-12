शादी के लिए बुक कर लिया पूरा प्लेन; जलन में लोगों ने लिखे ऐसे-ऐसे कमेंट्स !

Booked the entire plane for the wedding: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में पूरा प्लेन मेहमानों से भरा हुआ नजर आ रहा है. लोग इस वीडियो पर ढेर सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.