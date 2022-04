Dinesh Karthik Hits 28 runs in a Over: कार्तिक के बल्ले ने फिर उगली आग, जड़े 4,4,4,6,6,4

Dinesh Karthik hits 28 runs in a over: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) कैपिटल्स के दरमियान खेले जा रहे आईपीएल के मुकाबले में दिनेश कार्तिन ने एक बार फिर सभी को हैरान कर दिया. दिनेश कार्तिक ने एक ही ओवर में ताबड़तोड़ 28 रन ठोके. इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के जड़े. कार्तिक के सामने गेंदबाजी करने वाले बॉलर बांग्लादेश टीम के बेहतरीन गेंदबाज मुस्तफीजुर्रहमान थे. उन्हें समझ ही नहीं आ रही था कि आखिर वो किस तरह कार्तिक के बल्ले से गेंद को बचाएं. इस इनिंग कार्तिक ने नाबाद रहते हुए 34 गेंदों में 66 रन बनाए.

Beast mode of Dinesh Karthik against Mustafizur. pic.twitter.com/XFEy5MqSQF

इससे पहले भी इसी आईपीएल में कार्तिक ने पंजाब के खिलाफ महज़ 14 गेंदों में 32 रन बनाए थे और अपने बल्ले से तूफानी पारी खेलते हुए कार्तिन ने यह हारी हुई बाजी अपनी टीम को जिताई थी

We want Dinesh Karthik for T20 World cup !!!!!!!!! pic.twitter.com/uZiwHy4tB2

— Akshat (@AkshatOM10) April 16, 2022