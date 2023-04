Video: शादी के दिन दूल्हे ने अपनी ही दुल्हन के साथ कर दी गंदी हरकत, रिश्तेदार रह गए हक्के-बक्के

Dulha Dulhan Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर शादी के वीडियो वायरल होते रहते हैं. शादियों में अक्सर दूल्हा-दुल्हन कुछ फनी तो कभी कुछ बहुत अजीब सी हरकतें कर देते हैं. ये वीडियो कई बार देशी तो कई बार विदेशी भी होते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर इसी तरह का शादी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जो काफी मजेदार है.

In Uzbekistan, groom hit the bride right at the wedding in front if guests, relatives, families from both sides. Noone stopped him, noone to defend her.

Footage shows the couple participated in game, after which he hit her.

We need an @WomanTreaty urgently pic.twitter.com/rgjtc4qM2W

— Leila Nazgul Seiitbek (@l_seiitbek) June 12, 2022