Pathaan Movie First Review: 'बॉयकॉट करने जैसे कुछ नहीं, शाहरुख, जॉन और सलमान ने फाड़ दिया पर्दा'

Pathaan Movie First Reaction: शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' (Pathaan) आज यानी 25 जनवरी को दुनियाभर में पर्दे पर रिलीज हो गई है. लोग बेसब्री से इस फिल्म का इंतेजार कर रहे थे. हालांकि हिंदू संगठनों इस फिल्म का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है. कुछ जगहों पर पोस्टर भी फाड़े गए और मॉल्स में तोड़फोड़ भी की गई लेकिन फिल्म ने एडवांस बुकिंग समेत अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. फिलहाल सोशल मीडिया एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्म का रिव्यू दिया जा रहा है.

वीडियो कहां का है इस बारे में जानकारी नहीं है. लेकिन फैंस थिएटर के अंदर निकल रहे हैं और शाहरुख खान की फिल्म पठान का रिव्यू दे रहे हैं. ज्यादातर लोगों ने फिल्म को शानदाकर करार दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दर्शक फिल्म को लेकर कह रहा है,"बहुत बढ़िया मूवी है, शाहरुख खान को बहुत टाइम बाद देखा है."

The words of mouth of #Pathaan come out and the response is

#Blockbuster, See yourself#PathaanAdvanceBookings #ShahRukhKhan #SRK pic.twitter.com/7lGTyx0rxP

— Nicest Thing (@Naval__Singh) January 24, 2023