VIDEO: सऊदी लिबास में तलवारों के साथ डांस करते दिखे रोनाल्डो, ट्वीट में लिखी बड़ी बात

Cristiano Ronaldo Dance: दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब से सऊदी क्लब अल नस्र ज्वाइन किया है, तब से उन्हें कई बार सऊदी रिवायतों के साथ देखा जा चुका है. उन्होंने कई बार मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए भी सऊदी अरब के लिए उनके प्यार का जिक्र किया है. हाल ही में फुटबॉल क्लब अल नस्र अपने सोशल मीडिया पर हेंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रोनाल्डो सऊदी के गानों पर तलवारों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं.

अल-नस्र ने अपने ट्विटर अकाउंट पर स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो समेत कई खिलाड़ियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. ये सभी खिलाड़ी सऊदी अरब के स्थापना दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे. अल-अरबिया और अल-नस्र ट्विटर अकाउंट के मुताबिक पुर्तगाली स्टार और पांच बार के विश्व के सबसे बेहतर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी कपड़ों में अल-नस्र क्लब के अन्य खिलाड़ियों के साथ सऊदी अरब के स्थापना दिवस पर जश्न मनाया.

रोनाल्डो ने पारंपरिक सऊदी तलवार नृत्य 'अल अरदा' में हिस्सा लिया. वीडियो में पुर्तगाली स्टार को सऊदी कॉफी पीते हुए और लोकप्रिय गानों पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा रोनाल्डो ने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, "सऊदी अरब को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं."

Happy founding day to Saudi Arabia

Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2023