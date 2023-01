सऊदी अरब पहुंचे रोनाल्डो; प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कर बैठे बड़ी गलती, देखिए VIDEO

Cristiano Ronaldo: पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज आधिकारिक तौर पर सऊदी क्लब अल-नस्र में शामिल हो गए हैं. वो बुधवार को सऊदी की राजधानी में अपने परिवार के साथ एक प्राइवेट जेट में आने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. यहां पहुंचने के बाद उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस की और इस दौरान एक बड़ी गलती कर बैठे. यहां तक कि उन्हें इस गलती का एहसास तक नहीं हुआ. उनकी इस गलती को लोगों ने नोटिस कर लिया और अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोनाल्डो की जुबान फिसल गई और उन्होंने सऊदी अरब की जगह दक्षिण अफ्रीका कर दिया. उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका आना मेरे लिए मेरे करियर का अंत नहीं है, सच कहूं तो मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बातचीत के दौरान अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ. हालांकि, फैंस ने तुरंत क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस गलती को नोटिस किया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया और इस पर कई कमेंट्स भी किए.

|| @Cristiano talks about how difficult the Saudi League pic.twitter.com/aeAuG7Zeu9

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023