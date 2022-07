इस मुस्लिम महिला का अपनी गाय से प्रेम देखकर रो पड़ेंगे आप; गाय की हो चुकी है मौत

नई दिल्लीः प्रेम इंसान को किसी से भी हो सकता है. यहां तक कि घर की किसी बेजान चीजों और बेजुबान जानवरों से भी. जब किसी चीज से इंसान को प्रेम हो और वह अचानक उसका साथ छोड़ दे तो इंसान टूट जाता है, भले ही छोड़ कर जाने वाला चीज कोई बेजुबान प्राणी ही क्यों न हो. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम महिला अपनी मरी हुई गाय को पकड़कर फूट-फूटकर रो रही है. महिलाएं उसे दूर कर रही है और गाय की मालकिन अपनी गाय से लिपट रही है.

This is heartbreaking, but certainly gives hope in a thousand different ways.

The woman is lamenting the death of her cow in Nowpora area of Dooru Anantnag. The cow died after an electric wire fell down upon her. pic.twitter.com/godP2tUnPF

