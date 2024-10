Indigo Airlines: ভোগান্তির আরেক নাম ইন্ডিগো! সিস্টেম স্লোডাউনে দেশজুড়ে যাত্রীদের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগেরবার মাইক্রোসফটের সমস্যার জন্য সমগ্র বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাতিল করতে হয়েছিল ১০০ টির কাছাকাছি বিমান। এবার ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের নিজেদের প্রযুক্তিগত ত্রুটির জন্য ভোগান্তির স্বীকার হতে হল যাত্রীদের। বিমানবন্দরের চেক-ইন কাউন্টারে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হল বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে। পাশপাশি টিকিট বুকিং করতে গিয়ে অসুবিধার খবরও পাওয়া গিয়েছে। ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের সমস্যা যেন পিছু ছাড়ছে না।

আরও পড়ুন, Maoist | Chhattisgarh Encounter: নবরাত্রিই বদলে গেল কালরাত্রিতে! এনকাউন্টারে নিহত ৩৬ মাওবাদী...

শনিবার দুপুর ১২.৩০ টার দিকে এই সমস্যা শুরু হয়। প্রায় এক ঘণ্টা পর ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স ঘোষণা করে তাদের নেটওয়ার্ক জুড়ে "অস্থায়ী সিস্টেম স্লোডাউন" চলছে। এবং ঘোষণা করে যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হতে পারে। ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লেখে, "আমাদের নেটওয়ার্ক জুড়ে একটি অস্থায়ী সিস্টেমের স্লোডাউন চলছে, যার ফলে আমাদের ওয়েবসাইট এবং বুকিং সিস্টেমে সমস্যা দেখা যাচ্ছে৷ ফলে, যাত্রীদের চেক-ইনে অনেকক্ষণ সময় লাগতে পারে। পাশাপাশি, অনেকক্ষণ তাঁদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হতে পারে।"

#6ETravelAdvisory : We are currently experiencing a temporary system slowdown across our network, affecting our website and booking system. As a result, customers may face increased wait times, including slower check-ins and longer queues at the airport. (1/3)

ইন্ডিগো এই ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে আরও লেখে, 'আমরা অসুবিধার জন্য দুঃখিত এবং এই সময় আপনার বোঝাপড়া এবং ধৈর্যের প্রশংসা করি।' তবে ইন্ডিগোর এই সমস্যা নতুন নয়। এর আগেও অনেকবার নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ইন্ডিগোর যাত্রীরা। এ নিয়ে খিল্লি করতে পেছপা হননি নেটিজেনরা। কেউ লিখেছেন, এয়ারপোর্ট পুরো রেলস্টেশনের মত দেখতে লাগছে। কেউ আবার লিখেছেন, ইন্ডিগোর খুব বাজে পরিষেবা। খারাপ অভিজ্ঞতার স্বীকার হলাম।

আরও পড়ুন, Maharastra Shocker: শিণ্ডের হাতে মহারাষ্ট্র নিরাপদ? প্রেমিকের সামনেই গণধর্ষণ ২১-এর তরুণীকে...

Booked a last-minute flight coz I desperately needed to get home ASAP—only for the servers to crash and the flight to get delayed. So now, instead of zooming through the skies, I’m stuck in an airport purgatory where the only thing flying is my patience… out the window indigo pic.twitter.com/18EYkfyahC

— navneeth (navneet77009273) October 5, 2024